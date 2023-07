Bolivianos vítimas de acidente na BR-262 são transferidos para Campo Grande

O acidente ocorreu na entrada do acesso ao Distrito de Taunay / João Éric / O Pantaneiro

Um trágico acidente registrado na tarde desta quinta-feira, dia 13, na rodovia BR-262, entre as cidades de Anastácio e Miranda. Marcelino Guzman Garcia, de 34 anos, morreu no acidente, enquanto a esposa e uma criança estão em estado grave.

A família, de nacionalidade boliviana, reside em São José do Rio Preto-SP e estava a caminho da Bolívia, na fronteira com Corumbá-MS, para visitar familiares. Estavam no carro, pai, mãe, uma criança de 9 anos e um bebê.



O acidente ocorreu na entrada do acesso ao Distrito de Taunay, a cerca de 40 quilômetros da área urbana de Anastácio. O carro em que a família viajava, um modelo Duster Prata, capotou diversas vezes antes de parar às margens da pista, matando o motorista.

Duster Prata, capotou diversas vezes antes de parar às margens da pista - Foto: João Éric



As vítimas foram prontamente socorridas pelo Corpo de Bombeiros, que encaminhou a mãe e o bebê ao Pronto Socorro de Aquidauana.

No entanto, a criança de 9 anos, que apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico, fratura em uma das pernas e hemorragia severa, foi transferida em estado crítico para a Santa Casa de Campo Grande, ocupando uma vaga zero durante a noite.



A mãe também foi encaminhada para a Santa Casa com traumatismo cranioencefálico, o bebê foi encaminhado com a família sem ferimentos.



