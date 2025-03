Nesta data especial, familiares e amigos se reúnem para celebrar a vida de Nilce Yolanda Andrade Quelho, uma mulher cuja trajetória é marcada por amor, dedicação e união. Nascida em 22 de março de 1935, na capital paulista, filha de imigrantes italianos, Dona Nilce construiu uma história inspiradora, pautada no carinho pela família e na alegria de viver.

Dona Nilce sempre foi conhecida por sua dedicação ao lar e pelo carinho com todos (Divulgação - arquivo pessoal)

Em 1956, casou-se com Manoel Antônio Quelho (seo Neco), e juntos escolheram Aquidauana como lar. Foi ali que consolidaram uma família repleta de amor, criando cinco filhos: José Luís, Nelson, Jane, Celina e Luciene. Com o tempo, essa família cresceu, trazendo netos e bisnetos que hoje carregam consigo os valores e ensinamentos dessa mulher tão especial.

Dona Nilce sempre foi conhecida por sua dedicação ao lar e pelo carinho com todos ao seu redor. Por muitos anos, viveu na frente do Clube Feminino, próximo ao rio Aquidauana, onde construiu memórias inesquecíveis. Ao lado do esposo, cultivou uma paixão por viagens, percorrendo o Brasil de norte a sul e conhecendo 16 países, sempre com o entusiasmo de quem valoriza cada momento e descoberta.

Mais do que uma esposa e mãe exemplar, Dona Nilce se tornou o alicerce de uma família unida. Seu amor incondicional, sorriso acolhedor e a capacidade de transformar simples momentos em lembranças inesquecíveis são marcas de sua personalidade única.

Dona Nilce e o marido, o senhor Neco

Hoje, ao completar mais um ano de vida, ela recebe homenagens daqueles que tiveram o privilégio de compartilhar sua jornada. A celebração não é apenas pelo aniversário, mas pela mulher extraordinária que inspira gerações com sua força e generosidade.

Feliz aniversário, Dona Nilce! Que seu dia seja repleto de amor, alegria e gratidão, refletindo a luz que você espalha por onde passa.