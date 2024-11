Família celebra missa de 1 mês em memória de Francisco Assis Carvalho

Francisco era admirador do futebol / Arquivo pessoal

No próximo dia 30 de novembro, será celebrada uma missa de 1 mês em memória de Francisco Assis Carvalho, conhecido como Chico, falecido no último dia 29 de outubro, vítima de infarto. A missa será realizada na Igreja São Pedro, às 18h, localizada na Rua Oscar Trindade de Barros, 161, no Bairro da Serraria.

Francisco, nascido em 4 de outubro de 1954, deixa uma lacuna significativa no comércio local e no coração dos aquidauanenses. Proprietário da Auto Peças Universal, uma empresa com mais de 60 anos de história, ele foi um empresário pioneiro e contribuiu para o desenvolvimento econômico de Bonito.