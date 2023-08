Família de Suzany realiza bazar para custos de processo por internação após infecção

Aquidauanense Suzany / Divulgação

A família da aquidauanense Suzany Lisboa Pires de Andrade, de 23 anos, realiza no dia 9 de setembro um bazar beneficente para auxiliar na arrecadação de verba para arcar com o processo judicializado devido à dívida com o hospital.

A mãe da jovem contou ao O Pantaneiro que os custos da internação chegaram a R$ 150 mil, entretanto, a paciente havia dado entrada na unidade por não ter vagas disponibilizadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde).