24 de Setembro de 2025 • 19:02

Família mantém busca por jovem de 23 anos desaparecido em Campo Grande

Estudante de Engenharia de Produção sofre de esquizofrenia e foi visto pela última vez no bairro Amambaí

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 17:15

Marco foi visto em pousada / Reprodução

A família de Marcos Antônio Gregório Júnior, 23 anos, continua procurando por informações sobre o paradeiro do estudante de Engenharia de Produção, desaparecido desde a última quarta-feira (17), em Campo Grande. Natural de Inocência, ele foi visto pela última vez na região do bairro Amambaí e Praça Ary Coelho, região central da cidade.

Segundo os familiares, Júnior sofre de esquizofrenia. Nos dias anteriores ao desaparecimento, foi despejado de uma pensão, tentou se hospedar em um hotel no Amambaí — que não tinha vagas — e chegou a se encontrar com um amigo que o ajudaria a encontrar abrigo.

Na sexta-feira (19), câmeras de segurança registraram sua passagem por uma pousada próxima ao Terminal Rodoviário da Capital, às 14h32. Pouco antes, teria sido visto em um supermercado da Rua Spipe Calarge e em uma academia, onde pediu para carregar o celular.

O pai do jovem registrou boletim de ocorrência na Depac Centro e reforça o apelo por informações. Marcos havia se preparado para realizar uma prova da ESA (Escola de Sargentos das Armas) no dia 28 de setembro, e no último dia 16 esteve no Comando Militar do Oeste para apresentar a inscrição.

Informações sobre o desaparecimento podem ser repassadas pelo telefone (67) 9 8156-9070, que pertence ao pai do estudante.

