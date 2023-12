Família organiza rifa para reconstruir casa onde morador morreu em incêndio

Família perdeu tudo em incêndio / Arquivo pessoal

O cinza das ruínas do incêndio no dia 28 de junho deste ano ainda assola a família Feitosa, que teve a casa destruída pelas chamas, incluindo a perda do morador Nelson Mendes Feitosa, de 66 anos. Agora, a família organiza uma rifa para reconstruir a moradia na Rua D, na Vila Quarenta, em Aquidauana.

Seila Aparecida Feitosa conta que toda a arrecadação será destinada para a compra de materiais de construção e móveis da mãe Maria Ragalzi Feitosa, irmã de Nelson.

Cada número da rifa solidária custa R$ 10 e será sorteado um relógio da Guess, avaliado em R$ 1,5 mil que foi doado para ajudar a família.

“A finalidade é a reconstrução da casa da minha mãe, Maria Ragalzi Feitosa e meu irmão Vicente Junior Feitosa, que foi destruída por um incêndio. Nelson cuidava dela e perdeu a vida neste incêndio. Estou fazendo esta rifa para reconstruir a casa, comprar os móveis e eletrodomésticos deles”.

Os moradores também fazem um apelo para doação de qualquer valor. Para ajudar o Pix é o 79692966100, destino a Maria. Mais informações pelo telefone (67) 99135-1504.