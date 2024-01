Família reúne 70 crianças para atividades no AcampaBisa

Acampamento anual / Foto: Divulgação

O tradicional encontro no AcampaBisa encerrou as atividades neste fim de semana, após reunir cerca de 70 crianças, entre netos e bisnetos da matriarca Terena Felicina Paulo.

Segundo a família, outros pequenos da vizinhança, amigos, da Igreja Uniedas de Dourados e da SOME de Anastácio também participaram da festa.

"O AcampaBisa, originado da necessidade de proporcionar um ambiente de interação e aprendizado durante as férias, foi mais do que um acampamento, foi uma experiência enriquecedora que se desdobrou ao longo dos últimos anos. Inicialmente concebido como um encontro familiar, rapidamente se expandiu para abranger um círculo mais amplo, incluindo crianças ávidas por experiências significativas longe das telas digitais", descreve.

O quintal da Família Paulo foi palco de diversas atividades, desde estudos da palavra e dinâmicas bíblicas até esportes, todos contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças.

"A iniciativa, que visa promover o amor, respeito ao próximo e a construção de valores sólidos, alcançou seus objetivos ao longo deste evento.

A metodologia empregada proporcionou um ambiente seguro e acolhedor, desconectando as crianças das tecnologias e conectando-as entre si e com a natureza. O AcampaBisa não apenas fortaleceu laços entre as crianças, mas também enfatizou a importância da espiritualidade, do desenvolvimento físico e do cultivo de valores".

Com idade avançada, Feliciana agradeceu todo o carinho dos participantes. "Eu agradeço por tanto que Deus tem me ajudado sobre trabalho com as crianças"

Lia foi voluntária na cozinha, vinda de Dourados para casa da avó. " A alimentação é através dos doadores que têm contribuindo voluntariamente. Somos gratos pelas pessoas".