Família segue à procura de idoso desaparecido há três dias em Ribas

Desaparecido, Heitor Teodoreto Braga tem 84 anos / Foto: Arquivo familiar

Heitor Teodoro Braga, de 84 anos, está desaparecido desde o último sábado, 10, em Ribas do Rio Pardo. Familiares continuam as buscas na região e pedem ajuda da população para localizar o idoso.

Morador de Campo Grande, Heitor estava visitando um assentamento, nas proximidades da empresa Suzano, acompanhado de um dos filhos, quando desapareceu. Desde então, não há informações sobre seu paradeiro.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a usar drones para auxiliar nas buscas, mas, até o momento, o idoso não foi encontrado. Segundo a família, ele sofre de Alzheimer, o que pode dificultar sua orientação.

No momento do desaparecimento, Heitor vestia calça social, camiseta polo bordô com listras, boné e usava óculos. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a filha dele, Jussara, pelo telefone (67) 99258-2536 ou com a Polícia Militar pelo número 190.

