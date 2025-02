Familiares de Marcelo pedem justiça nas redes sociais

Familiares e amigos de Marcelo Goulart Falcão, de 29 anos usaram as redes sociais para pedirem justiça pela grave lesão que Marcelo sofreu ao ser ferido com água fervendo.

O fato aconteceu na madrugada de domingo (02), Segundo apurado Marcelo estava na companhia de uma mulher com quem teve um relacionamento em uma residência na rua Alcântara em Anastácio, e em determinado momento ele foi atingido por água fervente juntamente com álcool e um pó branco que acabou fermentando a região do rosto, após ser ferido Marcelo conseguiu sair dessa residência e foi apé até a casa da avó que fica na rua João Queiroz em outro bairro de Anastácio para pedir socorro e pedindo a todo momento para não deixar ele morrer.

A própria mãe de Marcelo juntamente com a avó acionaram a equipe do SAMU que se deslocou até a residência para socorrer Marcelo e após os primeiros atendimentos encaminharam até o PS de Aquidauana, já no hospital uma equipe da Polícia Militar foi acionada, porém, devido aos ferimentos e com muitas dores Marcelo não conseguiu dar muitas informações sobre essa residência que ele estava.

Marcelo foi encaminhado em vaga zero para a Santa Casa de Campo grande, e segundo informações o estado dele é considerado grave correndo risco de perder a visão do olho esquerdo.

Vários amigos e familiares de Marcelo estão usando as redes sociais para pedirem orações e pedem por justiça.

Marcelo segue internado na Santa Casa de Campo Grande.

Marcelo era proprietário de uma loja de motos em Anastácio, mas recentemente trabalha em uma oficina de motos em Aquidauana.