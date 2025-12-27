Familiares de Tainara clamam por justiça

G1

A morte de Tainara gerou comoção, indignação e um forte clamor por justiça. A mulher, de 31 anos, perdeu a vida após ser vítima de uma violência extrema, atribuída ao ex-namorado, que teria a arrastado com um veículo.Ela morreu na quarta-feira (24), após ficar internada por 25 dias depois de ser atropelada e arrastada por um homem na Marginal Tietê. Seu corpo foi velado nesta sexta-feira (26) no Cemitério São Pedro, na Zona Leste de São Paulo.

O caso chocou a comunidade e reacendeu o debate sobre a violência contra a mulher e a urgência de respostas efetivas do sistema de justiça.

Diante da dor e da revolta, familiares, amigos e moradores se reuniram em uma manifestação pacífica para exigir justiça por Tainara. O ato foi marcado por pedidos de responsabilização, respeito à memória da vítima e pelo apelo para que casos como este não sejam esquecidos nem tratados com indiferença. Neste vídeo, você acompanha os relatos, os pedidos e a luta de quem segue buscando justiça.