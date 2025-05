Famílias atendidas pelo CRAS I recebem cestas de hortifrutis em Aquidauana

Entrega de alimentos / Divulgação

Famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS I, no bairro São Pedro, receberam nesta quarta-feira (15) cestas com alimentos frescos e nutritivos. A ação faz parte de um esforço conjunto para garantir segurança alimentar e fortalecer a agricultura familiar no município.

Ao todo, foram entregues 20 cestas contendo mandioca descascada, abobrinha menina, abóbora brasileira, berinjela, limão taiti e polpa de goiaba. Os alimentos foram organizados pelas equipes das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Produção, com apoio de outras esferas do poder público.

Os produtos foram adquiridos com recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), por meio de um edital público que destinou cerca de R$ 195 mil ao município. Com esse valor, os hortifrutis são comprados diretamente de pequenos produtores da agricultura familiar das regiões dos Indaiás — incluindo os assentamentos Indaiá I, II e III.

A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Aquidauana, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (por meio da SEAF/SEMADESC), AGRAER e o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Além de oferecer alimentos saudáveis para as famílias atendidas pelos CRAS, a iniciativa também fortalece a economia local ao valorizar o trabalho dos agricultores familiares.