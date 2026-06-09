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Habitação

Famílias de Aquidauana são contempladas em programa que ajuda na compra da casa própria

Beneficiários integram lista divulgada pela Agehab; subsídio estadual pode chegar a R$ 32 mil para facilitar financiamento imobiliário

Anibal Placêncio

Publicado em 09/06/2026 às 08:10

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Famílias de oito municípios sul-mato-grossenses estão aptas a receber o subsídio destinado à aquisição da casa própria / Rosana Moura-Agehab

Moradores de Aquidauana estão entre as 171 famílias contempladas pelo programa Bônus Moradia, do Governo de Mato Grosso do Sul. A relação dos beneficiários foi publicada nesta segunda-feira (08), no Diário Oficial do Estado, e reúne famílias de oito municípios sul-mato-grossenses aptas a receber o subsídio destinado à aquisição da casa própria.

O benefício é concedido por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul). O objetivo é auxiliar famílias de baixa e média renda a superar uma das principais dificuldades para obtenção do imóvel financiado - o pagamento da entrada.

De acordo com as regras do programa, o valor do subsídio varia conforme a faixa de renda familiar e pode chegar a R$ 32 mil. O recurso é utilizado para reduzir o montante que o comprador precisa desembolsar no momento da contratação do financiamento habitacional.

Para participar, é necessário estar inscrito no cadastro habitacional da Agehab, possuir renda familiar dentro dos limites estabelecidos pelo programa (R$ 1500 a R$ 7.050), não possuir imóvel próprio e não ter sido beneficiado anteriormente por outro projeto habitacional. Além disso, o candidato precisa ser aprovado na análise de crédito realizada pela instituição financeira responsável pelo financiamento.

A iniciativa integra a política estadual de habitação e busca ampliar o acesso à moradia para famílias que possuem capacidade de financiar um imóvel, mas encontram dificuldades para reunir os recursos necessários para a entrada.

Além de Aquidauana, a lista divulgada pela Agehab contempla moradores de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Terenos e Eldorado.

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