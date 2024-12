Famílias do Aterro Controlado de Bonito são removidas após entrega de casas

Aterro de Bonito / Divulgação

Após a entrega de 23 novas moradias na última sexta-feira (29), no âmbito do Programa Área de Risco, famílias que ocupavam a região do Aterro Controlado de Bonito, Grota do Dito e algumas áreas da Vila Mimito, Nossa Senhora Aparecida e Rota Boiadeira estão sendo removidas. Equipes do Departamento Municipal de Regularização Fundiária (Demurf) e da Secretaria de Obras, com apoio da Guarda Municipal, estão realizando a demolição dos barracos para evitar novas ocupações.

As moradias foram construídas em parceria com o Governo do Estado e a Agência de Habitação Popular de MS (Agehab). O prefeito Josmail Rodrigues destacou a importância da parceria, agradecendo à presidente da Agehab, Maria do Carmo, e ao governador Eduardo Riedel pelo apoio à cidade, que nos últimos quatro anos entregou 312 imóveis, com outras 100 unidades previstas para 2025, além de 80 apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida.

As famílias removidas viviam em condições precárias, sem água tratada, esgoto ou eletricidade, e expostas a doenças. O Programa Área de Risco visa atender pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em locais sujeitos a desastres naturais ou áreas contaminadas. A demolição dos barracos tem como objetivo evitar novas ocupações irregulares, que são proibidas por lei, com punições previstas pela Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).