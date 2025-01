Famílias do Indaiá recebem mudas para começar plantio do urucum

Dia de Campo foi realizado na propriedade dos produtores / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com a AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), iniciou uma nova ação para fortalecer a agricultura familiar na região do Assentamento Indaiá. O projeto visa o plantio de urucum, uma cultura que promete diversificar a produção agrícola e abrir novas oportunidades de renda para os agricultores locais.

Na etapa inicial, 22 produtores receberam mudas para iniciar o cultivo de urucum, com uma expectativa de plantio de cerca de 1.200 mudas por hectare. Durante o "Dia de Campo", realizado no Assentamento Indaiá III, o engenheiro agrônomo da AGRAER, César Bulhões Martins, orientou os produtores sobre as técnicas corretas de plantio, preparação do solo e cuidados necessários para o cultivo da planta.

O secretário de Produção, Cipriano Mendes, ressaltou que a escolha do urucum foi estratégica, uma vez que essa cultura se adapta bem ao clima e solo de Aquidauana. Além disso, com o mercado de corantes naturais em crescimento, o cultivo do urucum tem grande potencial de rentabilidade para os produtores. "É uma oportunidade de agregar valor à agricultura familiar, com uma cultura que está cada vez mais valorizada pela indústria", afirmou o secretário.

O Dia de Campo foi realizado na propriedade dos produtores Zenildo e Dona Marlene Silva, no Indaiá III, onde os agricultores puderam colocar em prática o aprendizado sobre o cultivo do urucum. Durante o evento, também foram discutidos temas como adubação, controle de mato e as perspectivas de mercado para essa planta, que tem grande demanda devido ao uso em corantes naturais.

César Bulhões, da AGRAER, destacou a importância do projeto para a região. "O cultivo de urucum oferece uma nova fonte de renda, além de proporcionar maior estabilidade financeira para os produtores. Estamos fornecendo todo o suporte técnico para garantir que o plantio seja eficiente e sustentável", concluiu.