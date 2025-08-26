Faz 12ºC ao amanhecer desta terça-feira em Aquidauana e região

Máxima na cidade deve ser de 30ºC
Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro
O amanhecer desta terça-feira (26) registrou 12ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Não há previsão de chuvas e a máxima não passa dos 30ºC. Dia será de poucas nuvens no céu.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 8ºC e máxima que chega a 28ºC, sem previsão de chuvas.
Miranda tem mínima de 11ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 29ºC.
Já em Corumbá, faz 30ºC de máxima, mas a mínima registrada de 6ºC.
