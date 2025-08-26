Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 07:30

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Faz 12ºC ao amanhecer desta terça-feira em Aquidauana e região

Máxima na cidade deve ser de 30ºC

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

O amanhecer desta terça-feira (26) registrou 12ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Não há previsão de chuvas e a máxima não passa dos 30ºC. Dia será de poucas nuvens no céu.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 8ºC e máxima que chega a 28ºC, sem previsão de chuvas.

Miranda tem mínima de 11ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 29ºC.

Já em Corumbá, faz 30ºC de máxima, mas a mínima registrada de 6ºC.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Rua José Duarte é interditada para conclusão de obra de drenagem

Tempo

Sol e pancadas de chuva: confira a previsão da semana para Aquidauana

Geral

Alerta vermelho de baixa umidade atinge 147 municípios nesta segunda-feira

Tempo esquenta e máxima em Aquidauana é de 34ºC hoje

Previsão indica máxima de 36ºC e tempo seco em Aquidauana

Saúde de MS é monitorada em tempo real através de ferramenta

Geral

STF abre prazo final em ação contra militares acusados de trama golpista

Publicidade

Geral

Enamed 2025 tem mais de 96 mil inscritos confirmados

ÚLTIMAS

Polícia

Homem é preso em flagrante após espancar moradores de rua em Água Clara

A motivação do crime estaria relacionada ao incômodo do autor com a presença das vítimas no local

Saúde

Anvisa define regras para importação e manipulação de canetas emagrecedoras

A medida estabelece critérios rigorosos do insumo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo