Fazendeira encontra filhote de onça em canavial de MS e viraliza

Onça encontrada sozinha em canavial / reprodução

A fazendeira e influenciadora digital, Edijane Silva, viralizou nas redes sociais após compartilhar um vídeo em que encontra um filhote de onça-parda durante uma colheira de cana em Vicentina, no dia 18 de dezembro. Entretanto, o momento "fofura" pode ter um final triste.

Edijane desce do trator, quando companheiros de trabalho mostram o felino no canavial. Ela segura o animalzinho nas mãos e acredita que a mãe esteja por perto. Eles fazem carinho e logo deixam o animal no chão.

“Olha, gente! Que lindo… É um filhote de onça-pintada. Eu nunca vi na minha vida, olha que coisa mais linda!”, diz com o animalzinho nas mãos. "Rapaz, a mãe dela não tá por aqui não, gente? Gente, e se a gente tá pegando nesse bichinho e a mãe dela aparece?”, completa.

Um dos colegas oferece água para o felino. Apesar do encontro entre animais silvestres acontecer durante a lida em áreas distantes da urbana, internautas criticaram a situação, dizendo que eles não podiam tocar em animais selvagens.

Edijane gravou um segundo vídeo, esclarecendo os questionamentos. “O negócio é o seguinte: ali tivemos que pegar a bichinha, se não ia matar a bichinha, né? Então não tivemos culpa, nós estávamos trabalhando, encontramos a bichinha ali e salvamos ela. Tem um monte de gente vindo criticar, falar um monte de m*rd (…) Que não pode pegar… Como que a gente não vai pegar? A gente salvou a bichinha. A máquina ia pegar ela, então tiramos e deixamos em um lugar que a mamãe dela vai encontrar ela”, explica.

Por fim, a empresária finalizou dizendo que a onça está no mesmo local e com funcionários monitorando. “Se a mamãe dela não encontrar, os meninos vão ligar pro Ibama vir pegar ela”.

Filhote pode estar órfão

O biólogo mais conhecido da plataforma, Biomesquita, também compartilhou o registro de MS, que pode ter tido um final triste. Segundo ele, a onça pode estar órfão, já que as mamães são extremamente protetoras. Caso estivesse próximo ao filhote, os funcionários corriam risco de vida.

"Primeiramente, a moça do vídeo disse que é um filhote de onça-pintada, não é, por mais que possa parecer. Esse bicho aqui é um filhote de onça-parda, tem listras e manchas. Os filhotes de onça-pintada são diferentes, eles já nascem muito mais machados. Ou seja, o padrão de cor deles é muito diferente. Já os filhotes de onça-parda, assim como os leões, nascem com algumas pintinhas no corpo e quando crescem ficam completamente pardos", explica.

Ele prossegue: "Para esse filhote aparecer sozinho não é um bom sinal, até porque as onças são animais com cuidado parental, ou seja, cuidam muito bem dos seus filhotes. Então, para esse filhote tá sozinho, muito provavelmente, a mãe dele não tá mais viva. Provavelmente, foi calçada ou atropelada e aí esse bichinho acabou ficando sem mãe. A moça do vídeo faça 'será que a mãe dele não está por aí não?' e, realmente, se ela estivesse por ali perto, todo mundo ali estava correndo perigo", finaliza.