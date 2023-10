Fazendo Arte tem ciência, empreendedorismo, muralismo e concurso de redação

Na mais recente edição do programa Fazendo Arte, que entrou na grade da TV ALEMS na quarta-feira (25), às 17h15, você confere matérias sobre o 1º concurso estadual de redação da ALEMS; também acompanha projeto desenvolvido com alunos de escola estadual da Capital, que criaram uma linha de cosméticos naturais e não testados em animais, e mergulha no universo do empreendedorismo, por meio de produtos tecnologicamente avançados numa startup de alimentação. O programa ainda aborda livros que tratam a respeito de família, fé, e migração, além de evidenciar a arte das pinturas feitas em paredes.

No fim de agosto, a ALEMS realizou o lançamento do 1º concurso estadual de redação, promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, com a proposta de estimular o debate, o pensamento e a escrita, além de aproximar o Parlamento da sociedade, em especial os estudantes do ensino médio das escolas públicas e privadas do Estado. Mais informações podem ser conferidas no site www.escoladolegislativo.al.ms.gov.br, lembrando que a premiação dos três primeiros estudantes colocados e também das escolas em que estudam os vencedores será realizada no início de dezembro.

Exposta há 30 anos na assembleia legislativa, a tela em pintura a óleo que retrata a batalha guaicurus foi restaurada em agosto pela artista Maria Inês da Cruz Silva. Em decorrência do tempo, o quadro começou a apresentar ressecamento e rachaduras, além de sujidades. Matéria a respeito dessa restauração também pode ser conferida nessa edição do programa.

Marcel Ribeiro, acadêmico de Letras da UEMS, participa da atração, recitando o poema ‘Cantada’, de Ferreira Gullar, presente do livro ‘Dentro da noite feroz’, de 1975. O livro ‘A Mentira’, escrito pela intérprete de Libras Joana Guerreira, foi lançado em 26 de agosto em Eldorado, sua cidade natal, foi publicado pela editora Vida Produções, e é inspirada em fatos reais e respaldado por fontes como a bíblia sagrada, se tornando um registro de vivências pessoais e crenças.

Já a economista Kátia Kintschner, que há mais de 15 anos pesquisa os movimentos populacionais internacionais, é autora do livro ‘Ser provisório – Brasileiros que deixam o brasil em busca de trabalho no exterior’, publicado em 2009 pela Editora UFMS. A obra é resultante do mestrado em Geografia, concluído em 2006 no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Aquidauana.

Ciência, Empreendedorismo, Pintura e Idosos – Com incentivo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect/MS), por meio da segunda edição do Programa de Iniciação Científica e tecnológica PicTec, alunos de uma escola estadual de Campo Grande estão produzindo ciência através de cosméticos naturais. Neste ano, o edital de seleção da terceira edição já foi encerrado, sendo a lista publicada em 25 de agosto, com 200 propostas escolhidas em que os alunos vão receber bolsas de 400 reais e os professores de 800 reais, por 12 meses.

Na esteira do empreendedorismo, o Fazendo Arte ainda mostra um grupo de amigos de Mato Grosso do Sul e São Paulo, que tem desenvolvido produtos tecnologicamente avançados numa startup de alimentação. Pamonha instantânea, doce de leite líquido, entre outras iguarias interessantes, já vêm sendo elaboradas e quem conta a respeito disso é o empresário Reinaldo Azevedo.

Já a artista plástica campo-grandense Paloma Kaiper, que trabalha há dois anos com arte em paredes e dá aulas em escolas municipais e estaduais, conta no programa sobre seu trabalho. Ela aborda a evolução do muralismo e explica detalhes do seu trabalho nesse universo.

E para fechar essa edição, o Fazendo Arte mostra matéria feita pela jornalista Janaina Garcia, condizente a uma audiência pública realizada em 5 de setembro pelo deputado Professor Rinaldo (Podemos), que debateu a criação de políticas públicas de valorização dos artistas idosos de Mato Grosso do Sul. O parlamentar é presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desporto.

Fazendo Arte – Para valorizar o universo cultural regional, a TV ALEMS implantou na grade o programa ‘Fazendo Arte’, com produções sobre artistas e movimentos que enriquecem a cultura sul-mato-grossense.

Produzido e apresentado pelo jornalista João Humberto, o programa pode ser assistido na TV ALEMS (canal 7.2 da TV aberta) nas segundas às 18h30, quartas às 17h15, quintas às 14h, sábados às 7h30 e domingos às 12h45.