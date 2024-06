Fazendo Arte tem concurso de redação, literatura, Hemosul e cinema nacional

A próxima edição do ‘Fazendo Arte’ entra na grade da TV ALEMS neste sábado (29), às 7h30, e depois já estará disponível no YouTube da Assembleia Legislativa. Tem concurso de redação e desenho promovido pela Escola do Legislativo, projetos de ciência e tecnologia na educação básica, homenagem a mulheres empreendedoras, Ordem Demolay, lançamento de livro sobre a história de MS, 1º Festival da Juventude, 2º Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, matéria a respeito do Hemosul, Confraria dos Beletristas e homenagem ao cinema nacional com o Bella Donna Trio.

Por meio da Escola do Legislativo Ramez Tebet, a ALEMS realizou em 2023 o 1º concurso de redação para estudantes do ensino médio. No certame de 2024, foi inserida a categoria desenho, que contempla alunos das séries iniciais de escolas públicas e privadas. Mais informações podem ser obtidas no site www.escoladolegislativo.al.ms.gov.br.

Projetos de ciência e tecnologia desenvolvidos pela UEMS e UFGD na educação básica foram debatidos em reunião realizada no início de abril pela deputada Gleice Jane (PT), membro da Comissão de Educação da ALEMS. Para a parlamentar, é necessário que essas iniciativas contem com a parceria da Secretaria de Estado de Educação.

Fundada na Suíça em 1930, a Associação BPW está presente em cerca de cem países, com mais de 40 mil mulheres associadas, sendo que no Brasil há cerca de 1.122 associadas. No fim de março, por meio do deputado Renato Câmara, a ALEMS homenageou algumas participantes de Mato Grosso do Sul com a Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo.

Demolay, livro e festivais

A Ordem Demolay é uma das maiores organizações juvenis do mundo, mantida pela Maçonaria Universal. Suas lideranças desenvolvem diferentes ações voluntárias, filantrópicas, esportivas e sociais, sendo que em Mato Grosso do Sul está presente em 20 cidades e reúne cerca de mil membros. Lei de autoria do deputado Junior Mochi, sancionada em 2008, instituiu o Dia da Ordem Demolay no Estado, celebrado em 18 de março. No âmbito da ALEMS, também é realizada sessão solene anual alusiva à organização.

O jornalista e escritor Sergio Cruz participou da criação do Estado e também ajudou a escrever a primeira Constituição Estadual. Seu novo livro, ‘História da fundação de Mato Grosso do Sul’, foi lançado em 10 de abril na ALEMS, pouco antes da sua posse como imortal na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), em 3 de maio. O posfácio da obra é assinado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP).

Entre 25 e 28 de abril, a UFMS foi sede do 1º Festival da Juventude (FestJuv). Concursos, lançamento de livros e bate-papo com autores renomados, shows, teatro, dança e batalha de rima movimentaram a cidade universitária. Coordenadora do evento, a diretora teatral e produtora cultural Andréa Freire fala ao ‘Fazendo Arte’ a respeito dessa importante iniciativa idealizada pela Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, e também sobre o 2º Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito: o Bonito Cine Sur, que neste ano será realizado de 20 a 27 de julho.

Hemosul, confraria e cinema nacional

Em 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por esse motivo, o programa exibe matéria sobre o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do Sul, mais conhecido como Hemosul, contando sua história e mostrando a importância da ajuda ao próximo, por meio das doações de sangue.

Pensando em estimular o interesse literário e o pensamento crítico, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24) criou a "Confraria dos Beletristas". O projeto funciona junto à Escola Judicial, promovendo saraus literários mensais para discutir grandes clássicos da literatura, e atualmente é coordenado pelo juiz Flavio Higa.

O Dia do Cinema Nacional é comemorado anualmente em 19 de junho e homenageia a sétima arte produzida no Brasil. Para celebrar essa data, o Bella Donna Trio executa a canção ‘Aquarela do Brasil’, composta por Ary Barroso, homenageando os filmes brasileiros.

Fazendo Arte

Para valorizar o universo cultural regional, o programa ‘Fazendo Arte’ mostra produções sobre artistas e movimentos que enriquecem a cultura sul-mato-grossense. Produzido e apresentado pelo jornalista João Humberto, o programa pode ser assistido na TV ALEMS pelo canal 7.2 nas segundas às 18h30, quartas às 17h15, quintas às 14h, sábados às 7h30 e domingos às 12h45. Também pode ser visto na playlist da atração no YouTube da Casa de Leis.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul