FCO aprova R$ 147,9 milhões para projetos para MS

Divulgação

Em uma ação inédita, o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO) realizou ontem (11) uma reunião ordinária na Expogrande 2024.



Na oportunidade, foram aprovados quase R$ 148 milhões em recursos para projetos que visam o desenvolvimento do Estado. Do montante total aprovado que ficou em R$ 147,9 milhões, foram R$ 97,2 milhões para o setor Rural e R$ 50,6 milhões para o empresarial.



Entre as cartas-consulta aprovadas estão ampliação e construção de armazéns, energia, máquinas e equipamentos, projetos de irrigação, correção de solo, reforma de pasto, suinocultura, avicultura de corte, infraestrutura e aquisição de matrizes.



A reunião aconteceu de forma presencial no estande da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) e foi conduzida pelo secretário-adjunto da Semadesc (Secretria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) Walter Carneiro Jr e o secretário-executivo Rogério Beretta.



Também estiveram presentes o diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman e os conselheiros do Banco do Brasil, Sudeco, Imasul, Famasul, Sebrae e Agesul. Na avaliação do secretário-adjunto, Walter Carneiro Jr, a reunião foi excelente e mostrou a força do crédito voltado para o desenvolvimento.



"O fato da reunião ser realizada aqui na Expogrande tem um simbolismo muito forte. Foram R$ 147,9 milhões deliberados e aprovados na reunião dentro da agenda oficial da Expogrande. Isso ajuda a fomentar e dar uma sinalizada no mercado que os negócios estão acontecendo", destacou o secretário-adjunto.