13 de Outubro de 2025 • 20:02

Geral

Fé move grupo em caminhada até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Piraputanga

O percurso, de aproximadamente 33 quilômetros, foi marcado por devoção, emoção e superação

Publicado em 13/10/2025 às 18:59

Mesmo com bolhas nos pés e dores pelo esforço, ninguém desistiu / (Divulgação)

Na noite do último sábado (11), um grupo de fiéis saiu de Anastácio e Aquidauana em uma caminhada de fé até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Piraputanga. O percurso, de aproximadamente 33 quilômetros, foi marcado por devoção, emoção e superação.

A iniciativa, liderada pela professora Anadir Sanabria Lopes, já é tradição. Este ano, ela participou pela quarta vez da peregrinação, que começou há quatro anos, ainda durante a pandemia. O que começou com um pequeno grupo de amigos transformou-se em uma grande demonstração de fé, reunindo cerca de 30 pessoas nesta edição.

WhatsApp Image 2025 10 13 at 17.54.17 (1)

“No início, éramos seis amigos. Os outros cumpriram a promessa e pararam, mas eu continuei. Acredito que sempre devemos fazer um esforço para agradecer pela vida”, conta Anadir, emocionada.

O grupo saiu de Anastácio às 22 horas, acompanhado por um carro de apoio com água, frutas e todo o suporte necessário. As paradas estratégicas aconteceram no hospital Funrural, Curva da Morte, Camisão e, por fim, na chegada ao santuário.

Durante o percurso, não faltaram palavras de encorajamento, orações e muita união. “A cada momento de cansaço, a gente lembrava das dificuldades que já superou na vida e seguia firme. A fé é o que nos sustenta”, relata a professora.

Entre os participantes, esteve também a professora Silvana Candelário, que realizou a caminhada em outro dia devido a compromissos pessoais, mas com o mesmo propósito de agradecimento e devoção.

WhatsApp Image 2025 10 13 at 17.54.19 (3)

O momento mais emocionante, segundo Anadir, é a chegada ao santuário: “Quando a gente avista o santuário e começa a subir a ponte, o coração dispara. É impossível segurar as lágrimas. A emoção é imensa, porque a gente lembra de tudo o que passou até chegar ali. É fé pura, é gratidão.”

Mesmo com bolhas nos pés e dores pelo esforço, ninguém desistiu. Para eles, o sofrimento do corpo é pequeno diante da força espiritual que a caminhada representa.

“Na vida, tudo passa. E o que fica é a fé que nos move a continuar”, conclui Anadir.

WhatsApp Image 2025 10 13 at 17.54.18

