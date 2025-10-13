Fé move grupo em caminhada até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Piraputanga

Mesmo com bolhas nos pés e dores pelo esforço, ninguém desistiu / (Divulgação)

Na noite do último sábado (11), um grupo de fiéis saiu de Anastácio e Aquidauana em uma caminhada de fé até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Piraputanga. O percurso, de aproximadamente 33 quilômetros, foi marcado por devoção, emoção e superação.

A iniciativa, liderada pela professora Anadir Sanabria Lopes, já é tradição. Este ano, ela participou pela quarta vez da peregrinação, que começou há quatro anos, ainda durante a pandemia. O que começou com um pequeno grupo de amigos transformou-se em uma grande demonstração de fé, reunindo cerca de 30 pessoas nesta edição.

“No início, éramos seis amigos. Os outros cumpriram a promessa e pararam, mas eu continuei. Acredito que sempre devemos fazer um esforço para agradecer pela vida”, conta Anadir, emocionada.

O grupo saiu de Anastácio às 22 horas, acompanhado por um carro de apoio com água, frutas e todo o suporte necessário. As paradas estratégicas aconteceram no hospital Funrural, Curva da Morte, Camisão e, por fim, na chegada ao santuário.

Durante o percurso, não faltaram palavras de encorajamento, orações e muita união. “A cada momento de cansaço, a gente lembrava das dificuldades que já superou na vida e seguia firme. A fé é o que nos sustenta”, relata a professora.

Entre os participantes, esteve também a professora Silvana Candelário, que realizou a caminhada em outro dia devido a compromissos pessoais, mas com o mesmo propósito de agradecimento e devoção.

O momento mais emocionante, segundo Anadir, é a chegada ao santuário: “Quando a gente avista o santuário e começa a subir a ponte, o coração dispara. É impossível segurar as lágrimas. A emoção é imensa, porque a gente lembra de tudo o que passou até chegar ali. É fé pura, é gratidão.”

Mesmo com bolhas nos pés e dores pelo esforço, ninguém desistiu. Para eles, o sofrimento do corpo é pequeno diante da força espiritual que a caminhada representa.

“Na vida, tudo passa. E o que fica é a fé que nos move a continuar”, conclui Anadir.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!