Feira da Estação é cancelada devido à previsão chuva em Aquidauana

Evento seria realizado nesta quinta-feira (13), mas nova data será divulgada
Tradicional feira de Aquidauana / Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana informou o cancelamento da Feira da Estação, que estava prevista para esta quinta-feira (13), em razão das condições climáticas desfavoráveis. A decisão foi tomada com base na previsão de chuvas intensas na região.
Segundo a administração municipal, a medida visa garantir a segurança e o bem-estar de expositores, visitantes e da equipe organizadora do evento.
Um novo cronograma da Feira da Estação será divulgado em breve pela prefeitura, que reforça o compromisso de manter o evento em condições adequadas para o público e participantes.
