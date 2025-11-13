Feira da Estação é cancelada devido à previsão chuva em Aquidauana

Tradicional feira de Aquidauana / Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana informou o cancelamento da Feira da Estação, que estava prevista para esta quinta-feira (13), em razão das condições climáticas desfavoráveis. A decisão foi tomada com base na previsão de chuvas intensas na região.

Segundo a administração municipal, a medida visa garantir a segurança e o bem-estar de expositores, visitantes e da equipe organizadora do evento.

Um novo cronograma da Feira da Estação será divulgado em breve pela prefeitura, que reforça o compromisso de manter o evento em condições adequadas para o público e participantes.

