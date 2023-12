Feira de Natal do TCE-MS tem opção de presentes para toda a família

A 24ª edição da Feira de Natal dos servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul está com diversas opções de presentes, de produtos que vão desde gênero alimentício até peças de vestuário, decoração para cozinha e lavabo. Há duas semanas em pleno funcionamento, a feira que vai até a sexta-feira, 15, está sendo realizada no hall principal de entrada do TCE-MS, facilitando o acesso de todos os servidores e pessoas que visitam a Corte de Contas.

Com 14 bancas oferecendo produtos de artesanato e de diversos tipos de presentes, e 10 bancas com produtos de gastronomia, a feira natalina é uma alternativa para quem deseja comprar uma lembrança diferente, especial e até personalizado, com opções de presentes a partir de R$ 4 reais, como destaca a servidora e organizadora do evento, Sibele Santos Mir.

“É uma boa oportunidade para quem está em busca de um presente para o Natal, temos aqui diversos produtos com muita qualidade e preços bem acessíveis e, além do tempo de duração da feira ter sido maior, temos outras novidades, novos expositores com outras opções de presentes”, conta.

Estão em exposição produtos de artesanatos em tecido, tear - como tapetes e jogos americanos, bijuterias, semi-jóias, enfeites em feltros, crochês, tricôs, panos de prato, toalhas de mesa, chinelos bordados com pedrarias, arranjos florais, carteiras, bijuterias, quadros, perfumes e essências para lavabos.

Na parte gourmet, a feira apresenta uma variedade de produtos artesanais de excelente qualidade e de procedência feitos pelos servidores, como empadões, bolos, panetones, pés-de-moleque, biscoitos, doces, tortas, pães, castanhas, entre outros que utilizam as mais variadas técnicas.