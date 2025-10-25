Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com atrações locais

Entre os produtos disponíveis estarão hortaliças, frutas, doces, queijos, artesanatos e comidas típicas. / Ilustrativa

A tradicional Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado (25), das 17h às 22h, na Rua Coronel Juvêncio, ao lado do Estádio Municipal. O evento deve reunir moradores e visitantes em uma noite com música, gastronomia regional e produtos produzidos por feirantes locais.

Com o slogan “A gente se encontra na feira!”, a edição tem como objetivo fortalecer a economia local e valorizar o trabalho dos produtores.

Entre os produtos disponíveis estarão hortaliças, frutas, doces, queijos, artesanatos e comidas típicas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!