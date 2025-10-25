Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com atrações locais

Evento reúne música, gastronomia e produtos regionais na Rua Coronel Juvêncio
Entre os produtos disponíveis estarão hortaliças, frutas, doces, queijos, artesanatos e comidas típicas. / Ilustrativa
A tradicional Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado (25), das 17h às 22h, na Rua Coronel Juvêncio, ao lado do Estádio Municipal. O evento deve reunir moradores e visitantes em uma noite com música, gastronomia regional e produtos produzidos por feirantes locais.
Com o slogan “A gente se encontra na feira!”, a edição tem como objetivo fortalecer a economia local e valorizar o trabalho dos produtores.
Entre os produtos disponíveis estarão hortaliças, frutas, doces, queijos, artesanatos e comidas típicas.
