25 de Outubro de 2025 • 13:45

Evento

Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com atrações locais

Evento reúne música, gastronomia e produtos regionais na Rua Coronel Juvêncio

Redação

Publicado em 25/10/2025 às 09:39

Entre os produtos disponíveis estarão hortaliças, frutas, doces, queijos, artesanatos e comidas típicas. / Ilustrativa

A tradicional Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado (25), das 17h às 22h, na Rua Coronel Juvêncio, ao lado do Estádio Municipal. O evento deve reunir moradores e visitantes em uma noite com música, gastronomia regional e produtos produzidos por feirantes locais.

Com o slogan “A gente se encontra na feira!”, a edição tem como objetivo fortalecer a economia local e valorizar o trabalho dos produtores.

Entre os produtos disponíveis estarão hortaliças, frutas, doces, queijos, artesanatos e comidas típicas.

