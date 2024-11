Feira oferece 350 vagas de emprego em MS

Luiz Volney

A 3ª Feira da Empregabilidade, evento que atende o público em geral e, nessa edição, terá um viés especial para ex-militares do Exército, vai oferecer aproximadamente 350 vagas de emprego nas áreas de serviços, comércio, indústria, transporte e logística na próxima terça (5) e quarta-feira (6), em Campo Grande.



Em parceria com o CMO (Comando Militar do Oeste), a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) realizada a feira no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, loclaizado no Parque dos Poderes. A previsão é de que mais de 700 ex-militares e seus familiares estejam entre os participantes, que terão acesso às oportunidades ofertadas.



O objetivo do evento é integrar os jovens recém-saídos do serviço militar ao universo da qualificação profissional, emprego e mercado de trabalho. Contudo, a população em geral segue convidada a buscar uma vaga para iniciar um novo emprego neste fim de ano.



"Vamos fazer essa integração, oferecendo emprego imediatos, promovendo qualificação profissional e contribuindo para o fortalecimento da economia local. E a parceria com o Sistema S e Funtrab oferece às nossas organizações militares a possibilidade de capacitação, amplificando desta forma, a nossa capacidade de trabalho, em diversos setores", disse o coronel Daniel Gomes Prata, do CMO.



Durante os dois dias de evento, mais de 20 empresas estarão presentes para contratar os candidatos às vagas abertas. Além disso, o Sistema S oferece diversos cursos de qualificação e tiram dúvidas dos interessados, ampliando as chances de recolocação e desenvolvimento profissional.



A presidente da Funtrab, Marina Dobashi, explica que a Feira da Empregabilidade é uma importante ponte entre os jovens que concluem seu serviço militar e o mercado de trabalho.



"O evento também reflete o compromisso com o desenvolvimento do cidadão e da força de trabalho local. A capacitação e a empregabilidade são chaves para um futuro mais justo e próspero para todos", disse.



O diretor de Relações de Emprego e Atendimento ao Trabalhador da Funtrab, Luiz Eduardo Ferreira Rocha, foi quem coordenou as tratativas com o Exército. Ele destaca que a feira é um exemplo de como a parceria entre instituições pode abrir portas e transformar vidas.



"Ações como esta contribuem diretamente para a construção de uma sociedade mais capacitada e competitiva. O envolvimento de tantas empresas e instituições também evidencia o potencial de Mato Grosso do Sul em gerar desenvolvimento e oportunidades de qualidade", afirmou Rocha.