Feirão da empregabilidade de MS tem 316 vagas disponíveis nesta terça-feira

Para dar agilidade aos processos seletivos aos candidatos que pretendem uma colocação no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) promove na manhã desta terça-feira (16/7) o Feirão da Empregabilidade.

Equipes de RH de 11 empresas estarão presentes nos segmentos de saneamento e obras, indústria, transporte coletivo urbano, consultoria de RH, serviços terceirizados de limpeza, construtora de alto padrão, distribuidora de medicamentos, rede atacadista, engenharia e construção e advocacia.

São 316 oportunidades nas áreas de Serviços, Indústria, Comércio e Construção Civil, além das mais de 2 mil vagas diárias.

A Funtrab, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), tem a missão de promover o desenvolvimento econômico e social do Estado por meio da geração de emprego, trabalho decente e qualificação profissional.

Para cumprir essa missão, a Funtrab atua como um elo entre empregadores e trabalhadores, buscando sempre promover relações de trabalho justas e equilibradas.

Interessados devem se cadastrar com RG, CPF e Carteira de Trabalho. O Feirão acontece na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 08 às 11 horas.