Feirão da empregabilidade tem 105 vagas disponíveis nesta terça

Assessoria

Nesta terça-feira (25) a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) organiza mais um Feirão da Empregabilidade, que disponibiliza 105 vagas com encaminhamento mais ágil para o mercado de trabalho. Representantes de nove empresas participam da seleção.

Os segmentos representados são rede de soluções digitais; limpeza terceirizada; construção civil; mercado varejista; call center; arquitetura e distribuidora de alimentos estarão presentes no Feirão. Vale lembrar que o atendimento será somente no período da manhã, das 8h às 11h.

Os candidatos devem se dirigir à sede da Funtrab, localizada na rua 13 de Maio, 2.773, Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Trata-se de um evento para promover a conexão entre empresas em busca de profissionais e trabalhadores em busca de oportunidades. O Feirão desempenha um papel crucial na integração de trabalhadores qualificados com as necessidades crescentes das empresas locais.

Vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Funtrab tem intensificado a intermediação de mão de obra e qualificação profissional, pois programas voltados para a capacitação e reintegração de trabalhadores ao mercado formal contribuem diretamente para a redução da desocupação e fortalecimento da economia local.