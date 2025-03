FeirÃ£o de emprego oportuniza 200 vagas na Capital

Funtrab

Para os moradores da região norte de Campo Grande que buscam por recolocação no mercado de trabalho, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) realiza nos próximos dias 12 e 13 (quarta e quinta-feira) o Feirão da Empregabilidade, no Shopping Bosque dos Ipês.

Trata-se de um evento para promover a conexão entre empresas em busca de profissionais e trabalhadores em busca de oportunidades. O Feirão desempenha um papel crucial na integração de trabalhadores qualificados com as necessidades crescentes das empresas locais.

Dezoito empregadores oferecem 200 vagas nas áreas de hospital, consultoria de RH, limpeza, mercado, máquinas e ferramentas, call center, distribuidora de bebidas, fast-food, estágios, lojas de brinquedos, games, franchising e condomínio do shopping. Além dessas vagas, a Funtrab realizará o cadastro do empregador e orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital.

Vale lembrar que o atendimento será das 10h às 17 h, no piso 1, próximo à academia Positivamente. Os interessados devem levar a Carteira de Trabalho (física ou digital), RG e CPF.

Vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Funtrab tem intensificado a intermediação de mão de obra e qualificação profissional, pois programas voltados para a capacitação e reintegração de trabalhadores ao mercado formal contribuem diretamente para a redução da desocupação e fortalecimento da economia local.

Funtrab no Shopping Bosque dos Ipês

A Funtrab realiza o atendimento na Rede Fácil do Shopping Bosque dos Ipês de segunda a sexta, das 10h às 13h e das 14h às 18 h. A unidade deverá atender moradores de bairros como Nova Bahia, Novos Estados, Nova Lima, Jardim Colúmbia, Vida Nova, Tarsila do Amaral, Oscar Salazar, José Tavares do Couto, Residencial Silvestre, Estrela Dalva, Jardim Montevidéu. Outros serviços oferecidos: Agenfa, Águas Guariroba, Detran, Energisa, Procon e Sejusp (instituto de Identificação).

A Central de Atendimento ao Cidadão – Rede Fácil Bosque dos Ipês está instalada no 1º piso, perto da Praça Central, no corredor de acesso à Administração do shopping. A entrada mais próxima é a portaria A.