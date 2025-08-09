Feirão de habitação garante subsídio para a casa própria em MS

O apoio será viabilizado por meio da integração entre dois programas estratégicos: o estadual Bônus Moradia, gerenciado pela Agehab e o Bônus Sonho de Morar, da prefeitura
Agehab
Com uma ação inédita de união entre os poderes públicos, o Governo de Mato Grosso do Sul uniu forças à prefeitura de Campo Grande para ampliar o alcance social do maior programa habitacional da Capital. Durante o Feirão Habita CG, que começou quinta-feira (7) e vai até o até 22 de agosto, no Pátio Central Shopping, as famílias poderão garantir até R$ 52 mil em subsídios acumulativos para a compra do imóvel próprio - o valor máximo do imóvel é de R$ 250 mil.
O apoio será viabilizado por meio da integração entre dois programas estratégicos: o estadual Bônus Moradia, gerenciado pela Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) e o Bônus Sonho de Morar, da prefeitura. Juntos, os benefícios podem ser somados e utilizados no financiamento de imóveis negociados exclusivamente durante o feirão.
Como funciona a soma dos subsídios:
Governo do Estado - Bônus Moradia: até R$ 32 mil de subsídio, conforme regras estaduais;
Prefeitura de Campo Grande - Bônus Sonho de Morar: até R$ 20 mil extras, conforme faixa de renda.
Ou seja: o cidadão que se enquadrar nas faixas atendidas por ambos os programas poderá obter até R$ 52 mil de apoio direto para a compra da casa própria — um avanço histórico no setor habitacional da Capital.
A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, enfatizou que a atuação conjunta dos entes públicos é o caminho para políticas habitacionais mais efetivas.
"Somar o Bônus Moradia ao Bônus Sonho de Morar é uma medida estratégica. Ao invés de ações isoladas, estamos construindo soluções conjuntas, que fortalecem o poder de compra da população e garantem mais segurança no processo de aquisição do imóvel", declaraO projeto Bônus Moradia tem como objetivo auxiliar a compra da casa própria financiada, disponível no mercado de imóveis, através de um bônus para ajudar na entrada para compra da casa. As condições para participar do projeto são:
Estar cadastrado no Banco de inscritos da Agehab/MS;
Ter renda familiar mínima de R$ 1.500 e máxima de R$ 7.050;
Não possuir casa própria;
Não ter sido beneficiado com casa em outro programa habitacional;
Ser aprovado na análise da Instituição Financeira.
Já o programa Bônus Sonho de Morar, da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), garante 600 subsídios municipais, divididos conforme a renda familiar:
O valor será transferido diretamente ao comprador, após a assinatura do contrato de financiamento e apresentação dos documentos exigidos. A transação total do imóvel não pode ultrapassar R$ 250 mil, e as construtoras participantes devem conceder R$ 6 mil de desconto mínimo na entrada. As empresas credenciadas são Engepar, Fast, MRV e Tecol.
O diretor da Emha, Cláudio Marques, reforçou o foco da política habitacional em inclusão e acesso facilitado. "Estamos viabilizando uma política habitacional que olha para a realidade da nossa população. Com esses subsídios somados, o impacto na parcela e na entrada é imediato. É mais do que assistência, é investimento em dignidade", afirma.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Fogo
MPMS fiscaliza acessibilidade em atrativos turísticos de Bonito
MPMS investiga desmatamento e exploração de madeira nativa em Nioaque
MPMS investiga extração ilegal de madeira em assentamento de Nioaque
Esporte
Competição multimodalidades abre ciclo olímpico rumo a LA 2028
Educação
Obras já começaram e alunos foram realocados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS