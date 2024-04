Feirão oferece mais de 1.400 empregos na terça em MS

Divulgação

Para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) promove mais um Feirão da Empregabilidade nesta terça-feira (9), com a meta de proporcionar mais agilidade aos processos seletivos.



Além das mais de 1.400 oportunidades disponíveis, estarão presentes as equipes de RH de empresas de segmentos como: transportes, couros, prestadora de serviços, alimentação, construção civil, transporte rodoviário de passageiros, clínica médica, agenciamento de serviços, correspondentes de instituições financeiras e farmácias.



Ainda há 10 vagas de auxiliar administrativo para jovens aprendizes (18 a 23 anos), quatro vagas de operador de telemarketing para estágio e duas vagas de auxiliar de linha de produção para PcD (Pessoas com Deficiência).



Vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, a Funtrab atua como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga.



O Feirão será realizado na Funtrab, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). Interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Pessoas Com Deficiência (PcD) devem levar laudo médico atualizado.