Fenômeno El Ninõ é responsável por uma das piores ondas de calor da história do Brasil

O Programa "Perspectiva" entra em sua nova edição abordando uma das piores ondas de calor da história das Américas. A região Centro-Oeste do Brasil registrou recorde de temperaturas, com as máximas chegando aos 45 Graus - superando a média dos últimos 80 anos. Os cientistas atribuem este ciclo climático ao fenômeno El Niño - responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico.

O tema foi discutido com o professor Fabio Luiz de Oliveira, que leciona Geografia e Geopolítica. O profissional explicou na entrevista as características do fenômeno, e outros temas relacionados como aquecimento global e efeito estufa. A entrevista teve 25 minutos de duração e também enalteceu o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul, através do programa Carbono Neutro, para amenizar a emissão de gases tóxicos para a atmosfera.