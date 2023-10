Feriado prolongado não teve mortes na BR-163/MS, informa CCR MSVia

Divulgação CCR

Após o encerramento da Operação Nossa Senhora Aparecida, a CCR MSVia informa que não houve mortes durante o feriado prolongado na BR-163/MS. Segundo o balanço divulgado pela Concessionária nesta terça-feira (17), entre os dias 10 e 15 de outubro, houve também redução de 26% no número de feridos.

O levantamento revelou, ainda, que durante a Operação, o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU realizou 890 atendimentos aos usuários. Entre as ocorrências mais comuns, o maior índice continua sendo referente a pane mecânica nos veículos, correspondendo a 394 casos, o equivalente a 23% do total. Na sequência, vem os 85 casos de pneu furado, 53 de superaquecimento do motor, 38 de pane seca, 35 de pane elétrica e 15 casos de bateria descarregada. Os veículos de inspeção de tráfego também atenderam a 192 ocorrências de retirada de objetos da pista, o equivalente a 11% do total.

A operação contou com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) 24h por dia, com mais de 80 viaturas à disposição dos usuários, entre elas, estão 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego, 5 viaturas de combate a incêndio e 5 viaturas para apreensão de animais.

Houve ainda auxílio de 477 câmeras em Circuito Fechado, para monitoramento do tráfego à distância, 24h por dia, a partir do CCO (Centro de Controle Operacional), o que permitiu, ainda, fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em tempo real. Os equipamentos são movimentados à distância, girando 360°, movimento vertical e zoom, o que permite rastrear a rodovia a distâncias de até 2 quilômetros em cada sentido de tráfego.

Para reforçar as dicas de segurança, a Concessionária distribuiu folhetos educativos sobre práticas seguras ao trafegar pela rodovia durante os cinco dias de operação. Entre as dicas, estão: ultrapassar com cuidado e em locais permitidos pela sinalização, usar de cinto de segurança, manter distância segura entre veículos, não beber antes de dirigir e respeitar os limites de velocidade.