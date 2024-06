Festa da Padroeira de MS começa hoje e espera público de 70 mil pessoas

Apresentação do calendário / Divulgação

Começa nesta sexta-feira (21) a Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. O evento conta com o apoio do Governo do Estado e vai seguir até o próximo dia 30 de junho. A expectativa é reunir 70 mil pessoas neste período.

Reitor do Santuário, o padre Reginaldo Padilha foi até a Governadoria junto ao ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nesta manhã para abençoar os trabalhos e decisões do governador Eduardo Riedel.

"Nosso objetivo é sucitar nas pessoas a busca pela santidade, que não significa não cometer pecados e sim tentar melhorar a cada dia. Viemos aqui abençoar este local onde são tomadas decisões importantes no Estado, sempre levando ânimo e esperança a todos", afirma.

Padre Reginaldo ainda agradeceu ao governador por apoiar a festa, tão importante e tradicional no Estado. "O Governo de Mato Grosso do Sul mais uma vez é parceiro da festa, e por isso temos que agradecer este apoio. Esperamos 70 mil pessoas durante toda a festa", completa.

O governador Eduardo Riedel se mostrou grato pela visita e benção, e disse que é um homem de fé. "Aqui é um local onde temos que tomar decisões difíceis, que impactam na vida de milhões de pessoas. Portanto, estas bençãos são muito bem-vindas. A padroeira é um ícone importante para todos nós. Daqui vamos seguir em frente, sempre pensando no coletivo e nas pessoas".

A VII Festa da Padroeira é realizada em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lembrado pela igreja em 27 de junho. Este ano terá como tema 'Maria nos diz: fazei o que Ele disser'. Serão dez dias de celebrações especiais, com festa social, atrações artísticas e praça de alimentação.

Segundo a organização do evento, para a parte social, as ruas Amando de Oliveira e Camapuã, próximas do Santuário, serão interditadas. No local haverá shows de diversos cantores da região, entre eles Eco do Pantanal, Laço de Ouro, Olavo Netto, Grupo Chão Batido e muito mais. A praça de alimentação funcionará todos os dias das 18h às 22h30.