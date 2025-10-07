Festa de Nossa Senhora Aparecida reúne programação em comunidades de Aquidauana

Camisão, Vila Trindade e Estrada Parque celebram a padroeira do Brasil com missas, novenas, carreatas e momentos de confraternização
A Santa Missa será celebrada às 6h / Reprodução
A devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira de Mato Grosso do Sul, será celebrada com programação especial em três comunidades de Aquidauana: Camisão, Vila Trindade e Piraputanga (Estrada Parque).
As homenagens à santa acontecem ao longo desta semana e culminam no domingo, 12 de outubro, data dedicada à padroeira.
Camisão
Na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Camisão, a programação tem início nesta quinta-feira (9) com o Tríduo da Padroeira, que segue até o sábado (11) com missas às 19h. No domingo (12), data da festa, haverá Santo Terço às 18h, seguido da missa solene às 19h.
Vila Trindade
Na Vila Trindade, a comunidade também está em clima de fé desde o dia 3 de outubro, com a novena diária às 19h, encerrando neste sábado (11). A missa solene em honra à padroeira acontece no domingo (12), às 18h.
Todas as noites, após as celebrações, há venda de coxinha e refrigerante, promovendo um momento de confraternização entre os fiéis.
Estrada Parque
A tradicional Festa da Mãe Aparecida na capela da Estrada Parque, em Piraputanga, será realizada na manhã do domingo (12). Organizada pela Paróquia Imaculada Conceição, a programação começa às 4h da manhã, com a carreata saindo da FUNRURAL em direção à capela.
A Santa Missa será celebrada às 6h, seguida de um momento fraterno de partilha entre os participantes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
Homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá
Economia
Trabalhador poderá antecipar R$ 2,5 mil em cinco parcelas de R$ 500
Polícia
Município afirma que adotará medidas como afastamento cautelar se houver confirmação de envolvimento de servidores na investigação sobre fraudes em terras públicas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS