Festa de Nossa Senhora Aparecida reúne programação em comunidades de Aquidauana

A Santa Missa será celebrada às 6h / Reprodução

A devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira de Mato Grosso do Sul, será celebrada com programação especial em três comunidades de Aquidauana: Camisão, Vila Trindade e Piraputanga (Estrada Parque).

As homenagens à santa acontecem ao longo desta semana e culminam no domingo, 12 de outubro, data dedicada à padroeira.

Camisão

Na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Camisão, a programação tem início nesta quinta-feira (9) com o Tríduo da Padroeira, que segue até o sábado (11) com missas às 19h. No domingo (12), data da festa, haverá Santo Terço às 18h, seguido da missa solene às 19h.

Vila Trindade

Na Vila Trindade, a comunidade também está em clima de fé desde o dia 3 de outubro, com a novena diária às 19h, encerrando neste sábado (11). A missa solene em honra à padroeira acontece no domingo (12), às 18h.

Todas as noites, após as celebrações, há venda de coxinha e refrigerante, promovendo um momento de confraternização entre os fiéis.

Estrada Parque

A tradicional Festa da Mãe Aparecida na capela da Estrada Parque, em Piraputanga, será realizada na manhã do domingo (12). Organizada pela Paróquia Imaculada Conceição, a programação começa às 4h da manhã, com a carreata saindo da FUNRURAL em direção à capela.

A Santa Missa será celebrada às 6h, seguida de um momento fraterno de partilha entre os participantes.

