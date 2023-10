Festa do Toro Candil de Porto Murtinho pode ser declarada patrimônio imaterial

Apresentado nesta manhã pelo deputado Zeca do PT (PT), o Projeto de Decreto Legislativo 25/2023, que declara a festa do Toro Candil de Porto Murtinho como patrimônio imaterial e cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. A declaração reconhece sua importância histórica, cultural e social para a população sul-mato-grossense.

O texto destaca que o Poder Executivo, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, promoverá a adoção das medidas cabíveis para registro do bem de que trata este Decreto Legislativo, que entra em vigor no dia de sua publicação. A matéria segue para análise de sua constitucionalidade pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O reconhecimento da festa popular do Toro Candil como patrimônio imaterial e cultural do Estado consiste na valorização desta importante prática cultural do povo murtinhense, que ocorre em sinergia com o povo paraguaio, fortalecendo a identidade e os laços sociais e culturais históricos entre os povos irmãos da fronteira sul-mato-grossense com o Paraguai. O Toro Candil é comemorado no dia 8 de dezembro, na celebração do dia da Nossa Senhora do Caacupê”, justificou o deputado