Festival da Yoga acontece no Parque das Nações Indígenas

Arquivo, Fundesporte

Em celebração ao Dia Internacional do Yoga, será realizada, no dia 29 de junho, a segunda edição do Festival de Yoga no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O evento é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), com o apoio de diversos parceiros. As inscrições estarão abertas a partir do dia 19 de junho e podem ser feitas por meio de formulário on-line (clique para acessar).

A programação começa às 7 horas da manhã com uma caminhada consciente (mindfulness walking), atividade voltada à percepção do momento presente. A proposta é estimular a atenção plena, com foco na respiração, nas sensações corporais e nos pensamentos, tanto internos quanto externos.

Em seguida, às 8 horas, será realizada a primeira aula de yoga do dia, em frente ao palco principal. A prática seguirá um protocolo que será reproduzido simultaneamente em diversos países, como parte das celebrações internacionais da data.

Diversas atividades ocorrerão de forma simultânea em diferentes pontos do parque. Entre elas, destaca-se a prática de Vinyasa Yoga, estilo com ritmo mais dinâmico, ideal para praticantes com alguma experiência, mas também acessível a iniciantes. Os instrutores reforçam que todos os participantes serão encorajados a respeitar seus próprios limites e adaptar os movimentos conforme suas capacidades.

O evento contará ainda com uma aula especial de yoga infantil, voltada para crianças de três a 12 anos, promovendo a participação de toda a família em um momento de conexão com o corpo e com a natureza. Também será oferecida a prática de yoga acessível, destinada a idosos, pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes e gestantes. A programação inclui ainda momentos de meditação, apresentação indiana com kirtan e dança circular.

O diretor de Gestão de Política de Vivência Esportiva da Fundesporte, Carlos Alberto Nabhan, destaca a importância do momento. “É uma alegria imensa realizar mais uma edição do Festival de Yoga no Parque das Nações Indígenas, um espaço que simboliza essa conexão com a natureza e com o bem-estar. O yoga é uma prática que vai muito além do exercício físico, é um convite à consciência, ao equilíbrio e à qualidade de vida. A Fundesporte tem como missão promover eventos que cuidem do corpo e da mente da população sul-mato-grossense”.

Tatiane Fernandes, 50 anos, presidente da Associação Yoga para Todos e proprietária da escola Shanti Yoga Studio, salienta o caráter acolhedor da iniciativa. “As pessoas que vierem para o festival pela primeira vez estarão tendo esse contato de uma maneira muito linda, porque vamos trazer a prática de forma acessível para todos. Vai ser um momento muito especial em que cada um poderá sentir os benefícios que o yoga proporciona. ”

Ela também comenta sobre os efeitos positivos da prática regular de yoga, tanto para o corpo quanto para a mente. “A prática de yoga traz benefícios físicos, como fortalecimento, alongamento e melhora da postura, mas também atua na saúde mental. Ao prestarmos atenção na respiração e induzi-la a ser mais longa, lenta e profunda, conseguimos acalmar a mente e nos manter presentes tanto nas sensações do corpo quanto na forma como nos relacionamos com o mundo”.

O Festival de Yoga será realizado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, no dia 29 de junho (domingo), com início às 7 horas. A entrada dos participantes será pelo portão lateral Guató.

Você pode levar um tapete ou canga, para garantir conforto e mais segurança durante as práticas de yoga. Garrafa de água para se manter hidratado ao longo de todas as atividades. Protetor solar, importante para proteger a pele, mesmo em ambientes com sombra, já que parte das atividades será ao ar livre. Faça a sua inscrição no link.

Programação do dia:

7h – Caminhada consciente (Instrutora: Ingrid)

7h30 – Cerimônia de abertura

8h – Aula do protocolo indiano (Instrutores: Rodrigo e Camila)

9h – Aula de Vinyasa Yoga (Instrutora: Tatiane e Naigel)

9h às 10h – Práticas nas tendas: Yoga Acessível (Angélica e Carol) e Yoga Infantil (Milena)

9h – Meditação (Instrutor: Paulo Rica)

9h - Aula de yoga acessível

10h20 – Roda de mantras kirtan

11h – Dança circular

11h40 – Encerramento

