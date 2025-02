Festival de Verão começa no fim de semana com grandes atrações musicais

Vista área de Bonito / Assessoria, Divulgação

Bonito recebe neste fim de semana a primeira edição do Festival de Verão, que promete animar o feriadão de Carnaval com uma programação musical diversificada. O evento será realizado na Praça do Rotary, localizada na MS-178, na entrada da cidade, com entrada gratuita, sempre a partir das 19h30.

Na noite de abertura, no dia 1º de março, o público poderá curtir os shows das duplas Lucca e Matheus e João Aroldo e Betinho, seguidos pela apresentação do grupo Samba Pop, que dará o tom da festa durante os três dias de evento.

No dia 2, a animação fica por conta de Munhoz e Mariano, que retornam a Bonito para um show de muito pagode e sertanejo.

O festival será encerrado no dia 3 com a performance de Bruninho e Davi, prometendo fechar a programação com chave de ouro.

