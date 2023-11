Filha de aquidauanense é destaque na Mostratec 2023

Hadassa e orientadora / Arquivo Pessoal

A adolescente Hadassa Paulino Lopes Gama, filha da Aquidauanense Giselle Paulino Lopes Fonseca, participou com destaque na 38º edição da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), realizada em Novo Hamburgo-RS, no período de 23 a 27/10, contando com quase 800 projetos de 15 países. Considerada a maior mostra da ciência e tecnologia da América Latina, a feira destina-se a apresentação de projetos de pesquisa realizados por jovens cientistas, envolvendo diversas áreas do conhecimento, tendo orientação de professores experientes.

Hadassa classificou-se para o evento pela excelente participação na Mostra Científica e Tecnológica da Amazônia (MostraAmazônia), representando o estado do Amapá.

O projeto apresentado pela jovem cientista e orientado pela Profª Daniele Brito, foi sobre o desenvolvimento de um protótipo, visando à produção de energia renovável a partir de óleo residual oriundo de processos de aquecimento na fritura por imersão de alimentos. O estudo continua em andamento e visa mitigar os impactos causados pelo óleo no meio ambiente.

Hadassa superou muitos obstáculos, como a falta de patrocínio, pois reside em Macapá-AP, mas soube superar as dificuldades com suas iniciativas de realizar rifa e venda de salgados e doces. Contou também com auxílio de vários familiares e amigos de Aquidauana e região.

Todo o esforço foi recompensado, pois o projeto de pesquisa da Hadassa foi um dos premiados na categoria Mostratec Junior (Ensino Fundamental), recebendo uma bolsa de estudos (100%) da Go! English.

A mãe orgulhosa, Giselle Fonseca, foi pra Macapá-AP a trabalho, há mais de 20 anos, após concluir seu mestrado em Engenharia Ambiental, pela USP, onde constituiu família. Hadassa é fruto da união com John Fonseca. Nesta semana, mãe e filha estão em Aquidauana visitando o casal aquidauanense Cecilia e Andrade Lopes, avós maternos da jovem cientista.