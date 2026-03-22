Arquivo Pessoal

O senhor Francisco Costa Machado, filho da renomada violeira sul-mato-grossense Helena Meirelles, vive atualmente uma situação delicada de saúde, que tem mobilizado familiares e amigos em um pedido urgente de ajuda.

Segundo relatos da esposa, que hoje é a única responsável pelos cuidados, Francisco encontra-se acamado, dependendo integralmente de assistência diária. Ele se alimenta por sonda, faz uso contínuo de fraldas e permanece na cama todos os dias, exigindo atenção constante.

A rotina, além de emocionalmente desgastante, também tem sido financeiramente difícil. De acordo com a esposa, os medicamentos necessários para o tratamento são caros, e, neste momento, ele não tem recebido apoio financeiro suficiente para custear as despesas.

“É uma situação muito difícil. Estou cuidando dele sozinha, e os remédios são muito caros. Qualquer ajuda faz diferença”, desabafa.

Francisco Costa Machado carrega também a responsabilidade de preservar a memória da mãe, considerada um dos maiores nomes da música regional brasileira. Helena Meirelles ganhou reconhecimento internacional por sua habilidade na viola caipira, sendo eleita em 1993 pela revista Guitar Player como uma das 100 melhores instrumentistas do mundo, com apoio de nomes como Eric Clapton.

Francisco e a mãe Helena Meirelles

Ao longo dos anos, Francisco foi o guardião do acervo pessoal da artista, reunindo instrumentos, objetos, documentos e obras que ajudam a contar a trajetória de uma das figuras mais importantes da cultura sul-mato-grossense.

Diante do atual quadro, familiares fazem um apelo à população para que, quem puder, contribua com qualquer valor para auxiliar nos custos do tratamento e cuidados diários.

Dados para doação:

Banco do Brasil

Agência: 3496-7

Conta Poupança: 120.449-1

A solidariedade, neste momento, pode fazer a diferença na vida de quem tanto contribuiu para preservar a história de uma das maiores artistas do Estado.