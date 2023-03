Filhote de periquito do papo branco é resgatado após ninho cair em chuva forte

Ninho caído e com filhote / Foto: Divulgação

Um filhote sobrevivente de queda de ninho foi resgatado pela equipe do IHP (Instituto Homem Pantaneiro), na última sexta-feira (24), após chuvas fortes na região da Serra do Amolar, no Pantanal de Corumbá.

A equipe Brigada Alto Pantanal realizava na área de reserva Acurizal uma ação de prevenção com plantio de mudas em áreas atingidas pelo fogo nos últimos anos, quando encontraram o ninho caído.

Também conhecido como caturrita, o animal foi resgatado para ser tratado e, quando recuperado, poderá devolvido à natureza.