Filhotes de onça-pintada são avistados em estrada de MS

Onças vistas na estrada vicinal / Panorama MS

Dois homens precisaram interromper sua viagem na MS-489, em Naviraí, após avistarem filhotes de onça-pintada na estrada. O encontro com os animais ocorreu no trecho entre o município e o distrito do Porto Caiuá, próximo à Fazenda Branca.

Durante o registro do momento, os filhotes, mesmo com o motor do carro ligado, não se mostraram intimidados e se aproximaram lentamente do veículo, chegando até a deitar-se no meio da estrada. Em um dos momentos, um dos homens sugere desligar o carro para observar melhor os animais, mas hesita com a possibilidade do veículo não funcionar depois, gerando uma conversa descontraída sobre descer para ver os filhotes, embora um deles afirme: "Elas vão correr".

Apesar de serem filhotes, as onças são animais selvagens, e é essencial lembrar que a distância deve ser mantida para garantir a segurança. Não sair do veículo e evitar movimentos bruscos são as atitudes recomendadas em situações como essa.

Segundo o site Panorama MS, o vídeo foi filmado por moradores locais, que confirmaram a veracidade do encontro. Os autores da filmagem também afirmaram que o registro reflete um resultado positivo das ações de preservação ambiental na região.

"É uma grande alegria para a fauna de Naviraí, e um reflexo do trabalho de preservação que vem sendo feito", comentou um dos envolvidos na filmagem.