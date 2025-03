Filial da Casa do ArtesÃ£o serÃ¡ inaugurada no Bioparque Pantanal

Arquivo

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura e em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, Secretaria Executiva de Cultura e o Sebrae/MS, realiza de 19 a 25 de março de 2025 a 17ª Semana do Artesão. Uma das principais novidades deste ano é a inauguração da filial da Casa do Artesão no Bioparque Pantanal.

A primeira filial da Casa do Artesão será inaugurada no dia 19 de março de 2025, às 10 horas, no hall de entrada do Bioparque Pantanal. Serão 12 m² de puro artesanato sul-mato-grossense. O funcionamento será conforme o horário de funcionamento do Bioparque, de terça a sábado e feriados. Terça a sábado das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, feriado das 8h30 às 14h30.

“Este ano a gente tem uma questão muito especial, que a Casa do Artesão comemora 50 anos de existência, enquanto Casa do Artesão. Dia 1º de setembro de 1975 foi inaugurada a Casa do Artesão neste prédio, e nunca deixou de existir. E na comemoração dos 50 anos de Casa do Artesão, a gente vai presentear a Casa e os artesãos de Mato Grosso do Sul com a primeira filial da Casa do Artesão na loja do Bioparque, e nós vamos inaugurar no dia 19 de março, às 10 horas, estão todos convidados”, convida Katienka Klain, gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS.

“Essa unidade vem como um presente para os artesãos e a Casa do Artesão de Campo Grande, que em primeiro de setembro completa 50 anos de existência e assim ganhando a sua primeira filial, as expectativas de comercialização são grandes, devido tem um fluxo de mais de 2.000 pessoas por dia no Bioparque”, diz Katienka.

O Bioparque Pantanal é um local de grande fluxo turístico, e vai proporcionar aumento no número de vendas do artesanato de MS em consequência gerando renda a população de MS. Essa ação faz parte do projeto de expansão da Casa do Artesão de MS. Haverá uma apresentação cultural com Evelyn Lechuga às 11 horas, aberta ao público.

A Semana acontece em alusão ao Dia do Artesão (19 de março) criado para fortalecer o artesanato do estado e promover sua consolidação como setor econômico sustentável que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

A Semana do Artesão objetiva fortalecer o artesanato do Estado e promover sua consolidação como setor econômico sustentável que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul, através de ações de fomento, geração de renda, capacitação com foco no empreendedorismo, além de atividades que permitem a interação com o público, como as oficinas técnicas de demonstração do fazer artesanal.