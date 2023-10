Fim de semana reúne lazer, baile carapé e culinária no 8º encontro de comitiva

Evento com comida pantaneira / Divulgação

O Parque da Lagoa Comprida recebe no próximo domingo, 5, o 8ª Encontro das Comitivas. O tradicional evento pantaneiro reúne música da nossa terra, cultura e a famosa culinária.

Aberto para todos os moradores e visitantes, o evento acontece a partir das 9h. O baile carapé será animado ao som o grupo Campezito, e com as duplas Michel e Felipe, e, Brendo e Vinicius.

Também haverá lazer e recreação infantil e o famoso concurso de comitivas, e esse ano com uma novidade a premiação para o “Melhor Porta Prato”. No concurso o objetivo é escolher a “Melhor Comida de Comitiva”, como valorização da culinária local e turismo gastronômico. Os jurados analisarão e avaliarão os pratos das comitivas no concurso, levando em conta os requisitos: sabor, ingredientes tradicionais, organização da cozinha/utensílios e apresentação.

Neste ano, pensando na preservação ambiental, o Encontro de Comitivas será um evento sustentável, portanto, é necessário levar prato e talher.

O evento é realizado pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), em parceria com 10 comitivas aquidauanenses que já confirmaram presença.