Fim de semana segue com tempo seco e firme em MS

Tempo seco e frio em MS / Bruno Rezende

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será marcado por tempo firme, seco e variações térmicas significativas entre o amanhecer e a tarde. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o predomínio de sol e céu com poucas nuvens em grande parte do Estado ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

As temperaturas apresentam tendência de elevação ao longo dos dias, mas as manhãs ainda devem ser bastante frias, especialmente nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, onde as mínimas podem variar entre 4°C e 6°C. Em pontos isolados, os termômetros podem registrar valores abaixo de 2°C a 3°C, com possibilidade de **geada fraca a moderada**, principalmente nesta sexta-feira (30).