Fim de semana será de manhãs geladas e calor à tarde em MS

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

O fim de semana será marcado por grande amplitude térmica em Mato Grosso do Sul. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica manterá o tempo estável em todo o estado, sem previsão de chuva e com predomínio de sol ao longo do sábado (5) e domingo (6).

De acordo com a meteorologia, as manhãs devem começar com temperaturas baixas, especialmente nas regiões sul e cone-sul, onde os termômetros podem registrar mínimas entre 9°C e 11°C, podendo chegar a valores pontuais abaixo de 8°C. Em Campo Grande, a mínima deve oscilar entre 13°C e 15°C.

Apesar do frio nas primeiras horas do dia, as temperaturas sobem rapidamente com a presença do sol, alcançando máximas entre 26°C e 30°C nas regiões norte, nordeste, sudoeste e pantaneira. Em Campo Grande, as máximas devem ficar entre 24°C e 26°C.

Além da variação térmica acentuada, a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos, ficando entre 20% e 40% durante as tardes, o que exige atenção para a hidratação e cuidados com a saúde, especialmente em crianças e idosos.

A região do Bolsão, leste e norte do estado deve registrar mínimas entre 12°C e 14°C, com máximas que variam de 23°C a 28°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, as temperaturas mínimas ficarão entre 10°C e 17°C, com picos de calor que podem chegar a 30°C.

Apesar do tempo firme, ventos do quadrante leste devem intensificar a sensação de frio pela manhã, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Em alguns pontos do estado, não estão descartadas rajadas acima de 60 km/h.

Nos próximos 10 dias, não há previsão de chuvas significativas para Mato Grosso do Sul, mantendo o clima seco e ensolarado predominante.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!