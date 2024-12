Fim de semana terá tempo instável no Estado

Álvaro Rezende/Arquivo

A previsão para este fim de semana no Estado é de tempo instável e chuva de intensidade fraca e moderada em diferentes cidades do Mato Grosso do Sul. Não estão descartadas tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.



Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário ocorre devido a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre Argentina/Paraguai aliado a um cavado meteorológico.



Aliado a estes sistemas, está o deslocamento de um cavado em médios níveis da atmosfera e a aproximação e avanço de uma frente fria favorecem a formação de instabilidades atmosféricas em Mato Grosso do Sul.



Estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 27-32°C para as regiões sul, leste e sudeste do Estado. Já nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas entre 29-34°C.



No bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 28-31°C. Os ventos atuam do quadrante norte, com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.



Já no domingo (22) a previsão indica sol, seguido por aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas. Com o avanço da frente fria, ainda podem ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada. Devido ao aquecimento diurno, pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.