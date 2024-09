Final de semana tem previsão de tempo quente e seco

Calor retorna / Cemtec

Depois de queda da temperatura no Estado, o tempo volta a ficar quente e seco em diferentes cidades do Mato Grosso do Sul. Na região do bolsão ainda podem ocorrer chuvas e tempestades. As temperaturas poderão chegar até 42°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este tempo firme ocorre devido a atuação da alta pós-frontal. As temperaturas mínimas previstas ficam entre 15-17°C, enquanto que as máximas chegam a 25-32°C nas regiões sul e sudeste do Estado.

Já nas regiões sudoeste e pantaneira a mínima fica em 19°C e máxima de 36°C. No bolsão, leste e norte são esperadas mínimas de 20°C e máxima de 36°C. Para Capital a mínima será de 19°C e máxima de 33°C. Os ventos ao longo do sábado ficam entre 40-60 km/h e podem ocorrer rajadas acima de 60 km/h durante o final de semana.