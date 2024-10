Fios de fibra ótica soltos causam alerta no Centro de Aquidauana

Fiação solta nesta tarde / Foto: Ryan Santos/ Jornal O Pantaneiro

Na tarde desta quinta-feira, 17, no cruzamento da Rua Cândido Mariano com a Rua Nelson Felicio dos Santos, no Centro de Aquidauana, fios de fibra ótica de uma operadora de internet estão soltos. A situação representa um potencial risco para motoristas e motociclistas que transitam pela área.

Além disso, os fios soltem exigem atenção redobrada dos condutores, pois a fiação exposta pode causar acidentes e obstruções no tráfego.

Os usuários da via são aconselhados a redobrar a atenção ao passar pelo local e a evitar a área, se possível, até que a situação seja regularizada.