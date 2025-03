Fiscalização da Agems durante o Carnaval aborda mais de 200 veiculos

Cleidiomar Barbosa, Agems

Com movimento intenso nas estradas e terminais rodoviários nos últimos seis dias, a fiscalização intensificada da Agência Estadual de Regulação (Agems) inibiu a prática de transporte clandestino, de olho em garantir viagens seguras e o direito dos passageiros nas rotas intermunicipais.

A Operação Carnaval fez 235 abordagens para verificação no sistema de linha regular, operadores de fretamento e em transportadores suspeitos de atuação clandestina, resultando em seis autuações e duas apreensões de veículos.

“É um compromisso da Agência cuidar da qualidade do serviço oferecido por todos os operadores legalizados e evitar atuação que seja predatória para o sistema como um todo e coloque em risco a segurança e até a vida dos passageiros”, reforça o diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis.

Serviço público, fiscalização e segurança

Desde as primeiras horas da sexta-feira, 28/2, agentes de fiscalização e policiais da Assessoria Militar deram início à operação especial de Carnaval, em oito rotas estratégicas. Voltadas, principalmente, a identificar e conter a prática de condutores ofertando “passagens” em carros particulares, as ações foram abrangentes a todas as modalidades do serviço de transporte.

Logo no início dos trabalhos, aconteceu na BR-060 a apreensão de uma van não cadastrada, que levava 13 passageiros de Campo Grande para Sidrolândia, a serviço de uma empresa.

Na BR-262, no posto da Polícia Rodoviária Federal em Terenos, mais um veículo apreendido: desta vez um automóvel de passeio, em operação clandestina na rota Corumbá-Campo Grande.

“A prática ilegal disfarçada de ‘carona amiga’ tem sido um dos principais focos das ações intensificadas como essa, porque muitos motoristas insistem em tentar burlar o sistema de serviço público”, aponta a coordenadora da Câmara Técnica de Fiscalização, Aline Melo.

A presença dos policiais da Assessoria Militar atuando em conjunto com a Câmara Técnica de Fiscalização deu suporte aos agentes, representando mais um instrumento de garantia de segurança para quem está trafegando nas rodovias.

“É importante o cidadão saber que o trabalho de fiscalização é inteiramente voltado para sua integridade, cuidando para que não aconteça o transporte ilegal e combatendo eventual ação criminosa que seja flagrada”, reforça o chefe da Unidade, coronel Waldir Acosta.