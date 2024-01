Fiscalização educativa na MS-040 aborda mais de 20 motoristas

Agentes em fiscalização na rodovia / Fotos: Rachid Waqued

A sexta-feira, 12, foi movimentada no km 10 da MS-040, saída para Santa Rita do Pardo. Mais de 20 motoristas foram abordados durante fiscalização especial de caráter educativo promovida pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dentro das ações do Programa Rodovida.

O foco dessa ação na MS-040 foi o exame toxicológico, obrigatório para quem possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias C, D e E. Embora o prazo final para regularização do exame toxicológico tenha sido 28 de dezembro de 2023, os condutores que forem pegos pela fiscalização só poderão ser penalizados a partir de 28 de janeiro de 2024.

Motorista de caminhão há 16 anos, Manoel Justino veio de Ribas do Rio Pardo buscar um carregamento na Capital e caiu na blitz educativa. “A gente teve um treinamento que foi feito pelo Detran e visamos não só dirigir pra gente, mas para outras pessoas também. Visando evitar acidentes, né? A MS 040 tem bastante animais e precisamos ter uma atenção redobrada”, contou.

Durante a abordagem, ele apresentou o Exame Toxicológico em dia e recebeu um exemplar do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Revelou ainda, a motivação para buscar ser um motorista exemplar. “A família tá sempre esperando né? Pai, mãe e todo mundo. É importante estar sempre vigilante”.

Com 12 anos de estrada, William Góes, de 36 anos, afirmou que esse tipo de ação é bom para toda sociedade. “Na estrada a gente tenta trabalhar o mais correto possível. Não é fácil, mas a gente busca ter um cuidado maior, andar sempre dentro da velocidade, dentro dos horários que a gente tem que andar. Assim, temos que trabalhar pensando em todos. Um veículo grande desse, não pára de uma hora pra outra. Temos que ter atenção e cuidar dos pequenos”.

Após ordem de parada, os condutores receberam orientações dentro de uma van onde eles assistiram a um vídeo do Rodovida. “Explicamos a finalidade do programa com objetivo de somar esforços para reduzir número de mortos e feridos nas rodovias de todo País. E aqui no MS foi feito um mapeamento das principais rodovias. A MS 040 foi a primeira, tendo em vista o número de pessoas que trafegam por essa rodovia todos os dias. Parar um pouco para essa reflexão sobre o comportamento seguro nas vias, é muito importante. Todos que participaram, receberam muito bem nossas equipes, agradeceram, tiraram dúvidas e falaram do quanto é importante somar esforços e conscientizar”, avaliou a Diretora de Educação de Trânsito, Andrea Moringo.

De acordo com o chefe de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS, Ruben Ajala, “grande parte dos condutores ainda estão com exame vencido e não realizaram a renovação”. Mas todos receberam orientações sobre as consequências de dirigir veículo com o exame toxicológico vencido, que configura infração de trânsito do artigo 165-B do CTB, com multa de natureza gravíssima multiplicada por cinco, no valor de R$ 1.467,35 e, em caso de reincidência no período de até doze meses, multa multiplicada por dez, ficando em R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir.

A iniciativa que integrou as equipes de educação e também de fiscalização do Detran-MS, contou com parcerias importantes da Agetran (Agência Municipal de Trânsito), Cetran (Conselho Estadual de Trânsito), Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e PMRE (Polícia Militar Rodoviária Estadual).