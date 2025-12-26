Fisiculturista de 28 anos morre após infecção por bactéria "devoradora de carne"

Em publicação nas redes sociais, o pai do fisiculturista, Marcelino Nunes, que é vereador em Ponta Porã, relacionou a infecção ao uso de substâncias para ganho muscular / Arquivo Pessoal

Kevin Notário Nunes, ex-campeão estadual de fisiculturismo de Mato Grosso do Sul, morreu na manhã desta sexta-feira (26), em Ponta Porã. Ele tinha 28 anos e deixa duas filhas gêmeas.

O atleta foi internado às pressas no Hospital Regional de Ponta Porã após sentir fortes dores na coxa. Os médicos diagnosticaram uma fasceíte necrosante, uma infecção bacteriana rara e extremamente agressiva que destrói rapidamente os tecidos moles do corpo, sendo comumente chamada de "bactéria devoradora de carne".

Apesar de ter passado por uma cirurgia de emergência na tarde de quinta-feira (25) e ficado intubado, o quadro clínico de Kevin piorou e ele não resistiu.

Em publicação nas redes sociais, o pai do fisiculturista, Marcelino Nunes, que é vereador em Ponta Porã, relacionou a infecção ao uso de substâncias para ganho muscular. "A busca pelo corpo ideal levou a vida precoce do meu filho Kevin. Que este caso sirva de alerta para outros jovens e atletas que pensam em recorrer a métodos arriscados para potencializar os resultados", escreveu.

A fasceíte necrosante é uma infecção de progressão rápida que requer diagnóstico e tratamento imediatos para tentar controlá-la. O caso chamou a atenção pelo perfil do atleta e pelas graves consequências associadas a práticas de risco no esporte.

